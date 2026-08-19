Рада підтримала новий Митний кодекс у першому читанні: що зміниться

Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс.

Про це стало відомо з засідання Верховної ради.

За відповідне рішення проголосував 261 нардеп.

Новий Митний кодекс покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір.

Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС.

Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень.

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики дійшов висновку, що ця ініціатива є передчасною та рекомендував виключити відповідні положення під час підготовки законопроєкту до другого читання.

"Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці", – прокоментував голова комітету Данило Гетманцев.

Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосуватимуть у другому читанні.

У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.

Нагадаємо:

Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу ще в травні. Після відставки уряду його схвалили повторно вже 27 липня.