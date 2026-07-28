За півроку до України завезли 169 тисяч авто: митники розповіли про уподобання українців

З початку року українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн, понад 70% загального імпорту склали вживані авто.

Такі дані Державної митної служби України.

Вживані авто склали понад 70% загального імпорту, забезпечивши при цьому надходження митних платежів до державного бюджету на 17,7 млрд грн, нові – у сумі 14,4 млрд грн, уточнили митники.

У ДМС звертають увагу, що тип пального, який обирають українські споживачі, відображає як сталі уподобання, так і поступову зміну тенденцій.

Так, найпопулярнішими залишаються бензинові авто – їх частка становить понад половину (54,5%) від усіх імпортованих. На другому місці – дизельні (20,3%), які не тільки значно обійшли електрокари (13%), а й випередили гібриди (12,1%).

Найдорожчими серед імпортних автівок стали гібриди, середня вартість одного такого авто становить майже $27 тисяч. Водночас вартість дизельного – $16 тисяч, електричного – понад $10 тисяч, а бензинового – $9 тисяч.

"Натомість найбільше надходжень до бюджету забезпечили саме бензинові авто – понад 14,6 млрд грн, дизельні – 8,4 млрд грн, гібриди – 7,1 млрд грн, а електричні – 2 млрд грн", – говориться у публікації.

Загалом за шість місяців митні надходження від імпорту легкових автомобілів склали 32,1 млрд грн.

З початку 2026 року автівки ввозили з понад 50 країн, однак беззаперечними лідерами є: США – 73,2 тис. (43% від загальної кількості імпортованих), Німеччина – 17,3 тис. (10%), Польща – 14,6 тис. (9%).

Сукупно з цих країн імпортовано майже 105,1 тис. авто, тобто 62% від загальної кількості.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.