Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для соглашения о недрах с США

Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Соответствующий законопроект №13256 во втором чтении на заседании ВР 4 июня поддержали 309 нардепов.

По словам Железняка, ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту.

В окончательной редакции законопроекта предлагается перенести в спецфонд госбюджета половину доходов государственного и местных бюджетов от платежей, связанных с пользованием недрами по добыче полезных ископаемых, определенных как активы Американско-Украинского инвестиционного фонда.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) из новых лицензий.

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - отметил Железняк.

Кроме того, предлагается уточнить, что к доходам, связанным с Активами природных ресурсов, относятся доходы, полученные исключительно от или в связи с выдачей новых лицензий или спецразрешений после вступления в силу соответствующих соглашений, и/или доходы, полученные от эксплуатации лицензий или спецразрешений, выданных до вступления в силу соответствующих соглашений, но которые не эксплуатировались в промышленных целях.

Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.