Складна дискусія: у Мінфіні вважають, що в Україні розкриють банківську таємницю

Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього (розкриття банківської таємниці – ред.) прийти. І це у будь-якому випадку буде", - сказав Улютін на засіданні фінкомітету Ради у четвер.

За його словами, зараз триває складна дискусія між Мінфіном та Нацбанком.

"Якщо б ми вивели весь цей закон зі всіма речами, які ми вважаємо за потрібне, то цей закон би навіть до комітету не дійшов би", - додав він.

Нагадаємо:

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233 щодо платіжної зони SEPA, який передбачає створення реєстру банківських рахунків і сейфів усіх громадян.