"Пакунок школяра": батьки першокласників знову можуть отримати 5 тисяч від держави

Для родин першокласників знову доступна державна допомога "Пакунок школяра" у розмірі 5 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття та канцелярію для дитини, яка з вересня вперше піде до школи. З повним переліком МСС-кодів, за якими можна витрати "Пакунок школяра", можна ознайомитися на вебсайті Мінсоцполітики.

Подати заявку можна двома способами – через "Дію" або офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду.

Для оформлення в "Дії" потрібно: 1. Відкрити розділ "сервіси" -> "Допомога від держави" -> "Пакунок школяра"; 2. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву; 3. Вибрати або відкрити "Дія.Картку". 4. Перевірити дані та підписати заяву.

Для подачі через сервісний центр Пенсійного фонду потрібно подати письмову заяву та показати документ, що посвідчує особу, РНОКПП, а за потреби – документи, що підтверджують повноваження законного представника дитини.

Нагадаємо:

У травні уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків: усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог – "Дія.Картку".

Крім того, строк використання коштів тепер не має обмежень.