Зеленский ввел санкции против крупнейшего производителя LNG в России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против "Новатэк", крупнейшего производителя сжиженного природного газа в России, и одного из крупнейших производителей природного газа в РФ.

Об этом говорится в соответствующих документах, которые обнародованы на сайте Офиса президента.

Санкции применены в отношении 5 физических и 36 юридических лиц.

В частности, в санкционный список СНБО попало ПАО "Новатэк" российского миллиардера Леонида Михельсона и его дочерние компании ("Новатэк - Энерго", "Новатэк - Усть-Луга", "Новатэк - Таркосаленефтегаз", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз", "Новатэк - Мурманск", "Обский газохимический комплекс", "Обский аммиак", "Новатэк -Трансервис", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 3", "Мурманск СПГ", "Ямал СПГ", "Ямал Трейд Прайвет Лтд.", "Арктическая перевалка", а также швейцарская Novatek Gas and Power GmbH и сингапурская Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.).

Применены санкции к ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" российского бизнесмена Владимира Лисина. Это крупнейшее в России предприятие черной металлургии.

Также под санкции попал ряд других заводов, комбинатов и "Российский союз промышленников и предпринимателей".

Напомним:

Уполномоченный президента Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что узнать о новом 17-м санкционном пакете Евросоюза против РФ можно будет не раньше конца мая.