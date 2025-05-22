"Податок на Google" приніс бюджету понад 3,5 мільярди

У січні-березні 2025 року надходження від ПДВ, який сплачують нерезиденти за електронні послуги українським споживачам, перевищили 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

У гривневому еквіваленті нерезиденти сплатили 39,6 млн євро та 43,4 млн дол. Зазначається, що це на 9,5 млн євро та 8,9 млн дол більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкові звіти подали 121 компанія, а кількість зареєстрованих платників зросла до 136. До списку найбільших входять Apple, Google, Meta, Valve, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay.

Нагадаємо:

У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, задекларували понад 12,6 млрд грн (151,2 млн дол) податкових зобов’язань ("податку на Google").

Держбюджет у 2024 році отримав 11,2 млрд грн завдяки так званому податку на Google, що учетверо перевищило очікування.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться "податок на Google". Головне в ньому – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.