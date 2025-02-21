"Податок на Google": понад 12 мільярдів сплатили великі міжнародні компанії в Україні

У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, задекларували понад 12,6 млрд грн (151,2 млн дол) податкових зобов’язань ("податку на Google").

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Кількість зареєстрованих платників податку зросла до 125, що на 28 більше, ніж у 2023 році. Загальна сума податків збільшилася майже на 5 млрд грн.

Для порівняння, у 2023 році звітність подали 97 компаній, а задекларована сума склала 8 млрд грн (118,9 млн дол).

Найбільше податків сплатили власники популярних платформ: Upwork, Netflix, Apple, Facebook, Instagram, Valve, Etsy, Google, PlayStation, AWS та Bolt. Разом вони перерахували до бюджету понад 10,2 млрд грн ПДВ (119 млн дол).

Станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед нерезидентів, які надають електронні послуги.

Нагадаємо:

Держбюджет у 2024 році отримав 11,2 млрд грн завдяки так званому податку на Google, що учетверо перевищило очікування.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться "податок на Google". Головне в ньому – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.