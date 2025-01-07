Надходження від "податку на Google" зросли на 40% і учетверо перевищили очікування – Гетманцев

Держбюджет у 2024 році отримав 11,2 млрд грн завдяки так званому податку на Google, що учетверо перевищило очікування.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть із ринку України, не справдились", – розповів Гетманцев.

Він додав, що надходження від "податку на Google" зростають із року в рік.

Так, у 2022 році надходження становили 4,3 млрд грн, у 2023 році – 8 млрд грн, а у 2024 році – 11,2 млрд грн, що майже вчетверо перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами ухвалення закону.

Гетманцев очікує, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google".

Нагадаємо:

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться "податок на Google". Головне в ньому – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.