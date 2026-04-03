На Херсонщині росіяни били по критичній інфраструктурі: які наслідки

Протягом доби росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі на Херсонщині і пошкодили, зокрема, 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків, ветеринарний пункт, станцію техобслуговування та приватні автомобілі.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Станом на 06:00 03.04.2026, через російську агресію одна людина загинула, ще 18 - дістали поранення, з них – одна дитина, проінформував він.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували місто Херсон, Антонівка, Зимівник, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка та низка інших населених пунктів у Херсонській області.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив ввечері, що у Корабельному районі Херсона внаслідок обстрілів виникли перебої з водопостачанням.

Тим часом Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що 3 квітня 2025 року близько 08:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутне таксі у Херсоні.

"Наразі відомо, що внаслідок вибуху постраждало семеро людей, які перебували у транспортному засобі. Інформація уточнюється", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупанти у ніч на 3 квітня завдали ударів балістичною зброєю по Харкову, внаслідок чого постраждали 5 людей, серед них немовля. Зокрема, у Основ'янському районі пошкоджено офісну будівлю. Постраждав 70-річний охоронець.

Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по Шостці на Сумщині 3 квітня.

2 квітня ворог атакував одне з підприємств Чернігова балістичною ракетою.

Російські окупанти вранці 1 квітня поцілили по терміналу "Нової пошти" та продуктових складах у місті Луцьку Волинської області – там вирують пожежі.

Вночі проти 1 квітня зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території одного з підприємств Миргородського району на Полтавщині.