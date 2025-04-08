Новини 8 квітня: загроза виплат військовим, вугілля з США для "Метінвесту"

Про що говорили сьогодні?

Про вугілля: Група "Метінвест" отримала першу партію вугілля зі США після зупинки Покровської вугільної групи.

Про виплати військовим: У Міністерстві фінансів України заявили, що інформація про загрозу виплатам військовослужбовцям не відповідає дійсності.

Про Revolut: Фінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України.

Про Китай: У вівторок міністерство торгівлі Китаю заявило, що вживатиме подальших заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари.

Про Бондаренка: Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко пішов з посади за власним бажанням попри те, що депутати під час таємного голосування не підтримали його рішення.

Ексклюзив ЕП

У бюджеті знову не вистачає грошей на війну: під загрозою зарплати військових наприкінці року

Державі знову не вистачає грошей на війну. Влада має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн, інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення. Де братимуть кошти?