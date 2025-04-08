Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов з посади

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко пішов з посади за власним бажанням попри те, що депутати під час таємного голосування не підтримали його рішення.

Про це повідомляє Київська міська рада.

"Сьогодні я заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови – секретаря Київради, відповідно до своєї заяви», – зазначив Бондаренко.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко підтримав його рішення про звільнення.

"І, хоч у Володимира Бондаренка статус свідка в цій справі, історія, мʼяко кажучи, неприємна. Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади. Про що Бондаренко і написав заяву", – написав Кличко в Telegram.

Читайте також: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Нагадаємо:

6 лютого 2025 року, Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пресслужба НАБУ тоді повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в Києві.

14 березня секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко подав заяву щодо відсторонення його від своїх обов'язків на період проведення досудового розслідування справи про земельну корупцію.