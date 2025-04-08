Новости 8 апреля: угроза выплат военным, уголь из США для "Метинвеста"

О чем говорили сегодня?

Об угле: Группа "Метинвест" получила первую партию угля из США после остановки Покровской угольной группы.

О выплатах военным: В Министерстве финансов Украины заявили, что информация об угрозе выплатам военнослужащим не соответствует действительности.

О Revolut: Финтех-сервис Revolut временно перестал регистрировать новых пользователей из Украины.

О Китае: Во вторник министерство торговли Китая заявило, что примет дальнейшие ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары.

О Бондаренко: Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко ушел с должности по собственному желанию несмотря на то, что депутаты во время тайного голосования не поддержали его решение.

Эксклюзив ЭП

В бюджете снова не хватает денег на войну: под угрозой зарплаты военных в конце года

Государству снова не хватает денег на войну. Власти должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд грн, иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного обеспечения. Где будут брать средства?