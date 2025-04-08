Revolut зупинив реєстрацію нових клієнтів в Україні

Фінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України.

Про це повідомляє DOU.

"Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших існуючих українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі. Українці можуть приєднатися до списку очікування, поки ми працюємо над відновленням процесу реєстрації. Україна залишається важливим ринком для Revolut, і ми залишаємося відданими підтримці наших клієнтів та спільноти", — повідомили у компанії.

Ймовірною причиною припинення реєстрації є відсутність у Revolut банківської ліцензії від НБУ. У компанії цього напряму не коментували.

Revolut також наголосив на підтримці українців: у межах благодійної кампанії Clear Sky, організованої разом з UNHCR, зібрали понад 500 тис. фунтів стерлінгів. Компанія додатково перерахує ще 200 тис. фунтів на допомогу постраждалим від війни.

Нагадаємо:

Британський необанк Revolut вже раніше повідомив українського регулятора про свої плани в Україні й в перспективі прагне отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ.

Британська фінтех-компанія Revolut планує отримати в Україні банківську ліцензію.

11 лютого Британський фінтех-гігант Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні.

Українці можуть зареєструватись в Revolut через "Дію", але компанія має російський слід.