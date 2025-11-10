Новини 10 листопада: операція "Мідас", відшкодування Приватбанку від Коломойського

Про корупцію і Міндіча: слідчі Національного антикорупційного бюро проводять масштабні обшуки щодо корупції в енергетиці: прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатом".

Про обстріли: в окремих областях України є чергові пошкодження енергооб'єктів через ворожі обстріли.

Про Коломойського і Боголюбова: Високий суд Англії зобов'язав ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова відшкодувати банку понад 3 млрд дол. збитків та судових витрат.

Про "Лукойл": російська компанія "Лукойл" оголосила форс-мажорні обставини на гігантському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" в Іраку.

Про "Київгаз" і Mersedes: АТ "Київгаз" 3 листопада замовило ТОВ "Автомобільний дім Укравто Україна" легковий автомобіль за 5,13 млн грн, або 106 тис євро.

Про міст Метро: На київському мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкцій, що за повідомленням Київської міської державної адміністрації (КМДА), має продовжити експлуатацію мосту ще на 20 років.

Про інфляцію: Річний показник інфляції у жовтні зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року.

Про графіки відключення світла: У вівторок, 11 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Ексклюзиви ЕП:

"Нуль генерації". Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці