В окремих областях України є чергові пошкодження енергооб'єктів через ворожі обстріли.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", – наголосили в компанії.

Енергетики нагадали, що сьогодні, 10 листопада, через наслідки ворожих атак застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається високим. Вчора, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у суботу.

"Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак – необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", – закликали в компанії.

Нагадаємо:

В понеділок, 10 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться в окремих регіонах України.