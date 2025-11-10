Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати "Приватбанку" три мільярди доларів

Високий суд Англії зобов'язав ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова відшкодувати банку понад 3 млрд дол. збитків та судових витрат.

Про це повідомляє "Приватбанк".

Основна сума збитків, що мають бути сплачені "Приватбанку", визначена судом у розмірі 1 761 957 792 дол. США.

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1 190 083 824 дол. США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат "Приватбанку" в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів (99 575 371 дол. США).

Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти.

"Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України", – говориться у повідомленні.

Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати "Приватбанку" на основі "повного відшкодування", що має наслідком більш високий розмір відшкодування у випадку, коли поведінка сторони, що програла, дає підстави для такого рішення.

В цьому контексті Суддя Трауер зазначив, що "...позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання пана Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною".

Судом було встановлено, що і пан Коломойський, і пан Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".

"ПриватБанк" вітає рішення суду про стягнення на користь банку цієї значної суми. Це підтверджує обґрунтованість рішення банку продовжувати цей судовий процес проти пана Коломойського та пана Боголюбова протягом багатьох років та попри значні виклики з метою притягнення їх до відповідальності за шахрайські дії", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь Приватбанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації. Це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.

За 9 місяців роботи "Приватбанк" звітував про 50,6 млрд грн чистого результату після вирахування податку на прибуток 25%. Бізнес-результат без переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків досяг 62,6 млрд грн, збільшившись на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.