11 листопада графіки відключень світла діятимуть цілодобово

Володимир Тунік-Фриз — 10 листопада, 19:13
У вівторок, 11 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 3,5 черги.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

Слідчі Національного антикорупційного бюро провели масштабні обшуки щодо корупції в енергетиці: прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатом".

