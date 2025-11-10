"Київгаз" купив Mercedes зі скляним дахом за 5 мільйонів

АТ "Київгаз" 3 листопада замовило ТОВ "Автомобільний дім Укравто Україна" легковий автомобіль за 5,13 млн грн, або 106 тис євро.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро.

До 30 квітня 2026 року в Київ поставлять новий повнопривідний мінівен Mercedes-Benz V-Class Avantgarde V 300 d extra long 2025 року випуску в кольорі "чорний обсидіан металік".

Восьмимісний автомобіль має дизельний двигун об'ємом 2,0 л та потужністю 237 кінських сил, 9-ступінчасту автоматичну коробку передач, центральну подушку безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія і переднього пасажира, шторки безпеки спереду і ззаду.

Крім того, передбачені підвіски для поганих доріг, асистент сліпих зон, активний асистент утримання в смузі руху, паркувальний пакет з камерами кругового огляду, систему контролю стомленості водія, камеру спостереження за водієм, автоматичний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо з підігрівом, електроприводи правих і лівих зсувних дверей та дверей багажника, зимовий пакет тощо.

На сайті продавця подібний дизельний повнопривідний мінівен Mercedes-Benz V-Class V 300EXC/E4X2 3430 на "автоматі" коштував 5,97 млн грн, допоки його не зарезервували.

Закупівлю провели без торгів, адже раніше тендер довелось відмінити через відсутність пропозицій.

Акціонерами "Київгазу" є ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" (60%), громада Києва (28,5%), Андрій Вінграновський і Едуард Швидкий (по 5,5%). "Київенергохолдинг" на 61% належить Києву, 25% має британська Artio Global Investors Ltd Андрія Вінграновського, а 14% володіє кіпрська Densec Limited, яка раніше належала українцю Дмитру Давиденку.

Із 2010 року правління "Київгазу" очолював Сергій Горовий – зять лідера парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка. Після смерті Горового у 2019 році "Київгаз" очолив Андрій Вінграновський – чоловік Юлії Льовочкіної, сестри Сергія Льовочкіна. Льовочкіни також представляли ОПЗЖ у Верховній раді, але Юлія Льовочкіна склала мандат у 2022 році.

"Київвлада" неодноразово писала, що "Київгаз" контролюють Льовочкіни. А в іншому тексті видання пише, що Бойко утримує разом із Льовочкіним контроль над "Київгазом", попри те, що ще одна їхня фірма "Київгазенерджі" усунута від постачання газу киянам.

Київський дилер Mercedes-Benz "Автомобільний дім Укравто Україна" входить у групу "Укравто" Таріела Васадзе.

