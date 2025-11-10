Українська правда
Обіцяють ще 20 років експлуатації: у Києві ремонтують міст Метро – КМДА

Володимир Тунік-Фриз — 10 листопада, 17:20
Обіцяють ще 20 років експлуатації: у Києві ремонтують міст Метро – КМДА
У Києві заявляють, що продовжили життя одному з мостів
Big Kyiv

На київському мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкцій, що за повідомленням Київської міської державної адміністрації (КМДА), має продовжити експлуатацію мосту ще на 20 років.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У повідомленні йдеться, що міст має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням. Через це його укріплення є технічно складним.

Наразі на обʼєкті встановлюють підтримуючі арочні конструкції, які, за повідомленням відомства, мають продовжити безпечну експлуатацію мосту ще на 20 років.

Після завершення протиаварійних робіт стартує реставрація обʼєкту з пристосуванням.

У КМДА також нагадали, що на мості вже занурили 160 паль у річище Дніпра на глибину 30 метрів.

У Києві повністю відкриють рух Подільським мостовим переходом

Нагадаємо:

Міст Метро та Патона десятки років перебувають у аварійному стані.

У травні 2024 року комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.

