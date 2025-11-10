Обіцяють ще 20 років експлуатації: у Києві ремонтують міст Метро – КМДА

У Києві заявляють, що продовжили життя одному з мостів

На київському мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкцій, що за повідомленням Київської міської державної адміністрації (КМДА), має продовжити експлуатацію мосту ще на 20 років.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У повідомленні йдеться, що міст має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням. Через це його укріплення є технічно складним.

Наразі на обʼєкті встановлюють підтримуючі арочні конструкції, які, за повідомленням відомства, мають продовжити безпечну експлуатацію мосту ще на 20 років.

Після завершення протиаварійних робіт стартує реставрація обʼєкту з пристосуванням.

У КМДА також нагадали, що на мості вже занурили 160 паль у річище Дніпра на глибину 30 метрів.

Нагадаємо:

Міст Метро та Патона десятки років перебувають у аварійному стані.

У травні 2024 року комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.