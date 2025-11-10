Інфляція оновила річний мінімум

Інфляція оновила мінімум за рік

Річний показник інфляції у жовтні зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року.

Про це повідомляє Держстат.

Інфляція у жовтні 2025 року порівняно із вереснем становила +0,9%, із жовтнем 2024р. – +10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025р. порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024р. – 10,2%.

Річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з початку 2025 року.

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 15,6%, водночас відносно вересня 2025 року ціни зросли на 1,6%.

За рік найбільше зростають ціни на яйця (+41,9%), водночас відносно вересня 2025 року вони зросли на 11%. Найбільше зниження у цьому місяці показали ціни на овочі (-21,5% відносно жовтня 2024 року, водночас +10,4% відносно вересня 2025 року).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за рік зросли на 18,6%, відносно вересня 2025 року вони додали 1,5% у ціні.

Ціни на одяг і взуття відносно жовтня 2024 року впали на 6%, відносно вересня цього року вони зросли на 0,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли у ціні на 2,4% відносно жовтня 2024 року, відносно вересня 2025 року ціни зросли на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла зросли у ціні на 1,7% відносно минулого року, водночас відносно минулого місяця – на 0,7%.

Ціни на сектор охорони здоровʼя зросли на 9,9%, відносно минулого місяця – знизились на 0,1%.

Ціни на паливо та мастила зросли на 3,9%, а відносно вересня цього року – не змінились.

Нагадаємо:

В Україні інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до 5% наприкінці 2027 року, прогнозують в НБУ.

Річний показник інфляції у вересня знизився на 1,3% відносно серпня.