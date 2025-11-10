НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Слідчі Національного антикорупційного бюро проводять масштабні обшуки щодо корупції в енергетиці: прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатом".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пресслужби НАБУ і САП.

"У Германа Галущенка обшук НАБУ. І в "Енергоатомі" кажуть теж", - йдеться в повідомленні.

Інших деталей не повідомляють. УП звернулося по коментар до НАБУ, але відповіді на час публікації новини редакція не отримала. У САП коментувати слідчі дії відмовилися.

Оновлено о 10:11. У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч покинув територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".