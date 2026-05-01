Новини 1 травня: нові плівки Міндіча

Про атаку на порти: Росія у ніч на 1 травня здійснила чергову атаку БПЛА по портах на Дунаї та Великої Одеси.

Про нову підозру Коломойському: Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському за оборудки в Приватбанку.

Про готівку: в Україні обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2026 року становив 749,8 млрд грн, що на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про держборг США: державний борг Сполучених Штатів Америки перевищив 100% ВВП та наближається до рекорду, встановленого після Другої світової війни.

Про Міндіча і "Сенс Банк": склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

Про ремонт доріг: першого травня були завершені основні дорожні роботи на міжнародних трасах.

Знову про "Мідас": на "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

Про Японію і російську нафту: четверта найбільша нафтопереробна компанія Японії Taiyo за проханням уряду країни закуповує нафту в Росії як альтернативу Близькому Сходу.

Ексклюзив ЕП:

"Добре або ніяк". Історія ветеранського бізнесу на грумінгу

Повернувшись з війни після поранення, ветеран з Вінниці створив грумінг-бізнес і сформував спільноту клієнтів.