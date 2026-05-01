Українці почали нести до банків більше готівки: у НБУ назвали причини

Віктор Волокіта — 1 травня, 11:59
В Україні обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2026 року становив 749,8 млрд грн, що на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою від надходжень та становила 747,5 млрд грн. Водночас вона збільшилася на 6,3% порівняно з першим кварталом 2025 року.

Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено, зокрема підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій (у березні 2026 року), поліпшенням економічної активності в березні завдяки стабілізації енергосистеми та сталому внутрішньому споживчому попиту.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків у першому кварталі 2026 року вплинули ризики, пов'язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, продовженням руйнування енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.

Нагадаємо:

В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

