Польська митниця блокує автівки "Укрпошти" – Смілянський

Вже два місяці польська митниця блокує автівки "Укрпошти", у зв'язку з чим компанія змінила логістику і користується альтернативними шляхами – через інші країни.

Про це у Facebook написав директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Останні два місяці автівки "Укрпошти" блокуються польською митницею, і ми змушені об'їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі. Але наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни", – зазначив він.

Це означає збільшення логістичного плеча, додаткових витрат на пальне та часу на логістику.

За словами Смілянського, мережею "несуться тисячі запитань", чому президент України відправив орден Білого Орла, якого його позбавив президент Польщі, "Новою Поштою", а не "Укрпоштою".

Пересилання державних нагород Укрпоштою (саме поштою, а не експрес-операторами) суворо заборонене законом і правилами, пояснив Смілянський.

Як пише "Дзеркало тижня", зупинка поштових вантажів почалася абсолютно раптово, задовго до скандалу з нагородами.

Польська митниця просто почала вивантажувати на кордоні повні фури з посилками і проводити їхній детальний огляд. Під час такого огляду поляки починають чіплятися до формальних дрібниць, фуру після кількох днів простою повертали в Україну.

На офіційні звернення до польської митниці "Укрпошта" отримала відповідь, що та діє виключно в межах правил і законів ЄС. Такі перевірки є її правом, і вона його застосовує.

"Увага" польських митників існує лише до "Укрпошти. Обсяг відправлень з України до Польщі становить близько 4000 посилок, більшість споживачів таких послуг користуються "бусиками", – пише видання.

.Для "Укрпошти" польський напрямок — це транзитна зона для відправлення посилок до ЄС, США та інших країн. Затримки на кордоні зривають усі логістичні графіки подальших відправлень, говориться у публікації.

Нагадаємо:

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії.