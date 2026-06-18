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Долар знову наближається до 45: Нацбанк показав офіційний курс валют на 19 червня

Семен Рубан — 18 червня, 17:05
Долар знову наближається до 45: Нацбанк показав офіційний курс валют на 19 червня
Нацбанк показав курс на 19 червня
Фото: Getty Images

У п'ятницю, 19 червня, офіційний курс долара до гривні зросте на 11 копійок і становитиме 44,91 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 47 коп. та становитиме 51,46 грн.

Офіційні курси на четвер 18 червня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,91 грн (44,80 грн станом на 18 червня);
  • 1 євро – 51,46 грн (51,93 грн станом на 18 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97

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