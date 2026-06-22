"Укрпошта" скорегувала роботу у прифронтових містах

Протягом останніх двох днів росіяни завдали удари по інфраструктурі "Укрпошти" у прифронтових містах, компанія внесла корективи у роботу у цих населених пунктах.

Про це повідомляє "Укрпошта".

Так, у Сумах внаслідок обстрілів було пошкоджено сортувальний центр, адмінбудівлю та одне з відділень.

"Завдяки оперативній та злагодженій роботі сумської команди, сортувальний центр і відділення вже відновили обслуговування клієнтів у штатному режимі. Роботи з ліквідації наслідків в адміністративній будівлі тривають", – говориться у повідомленні.

Водночас ворог не припиняє завдавати ударів по прифронтових містах Сумської області, зокрема по Білопіллю та Ворожбі. Сьогодні по Білопіллю було завдано чергового ракетного удару.

"Укрпошта" — єдина компанія, яка продовжує там працювати разом із комунальними службами, поліцією та ДСНС. Ми розуміємо свою відповідальність, зокрема й за безпеку людей, тому перевели ці населені пункти на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють залежно від безпекової ситуації", — повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

У Нікополі зафіксовано цілеспрямоване "полювання" ворога на автотранспорт "Укрпошти". Компанія вже впроваджує резервні безпекові схеми роботи, аби ускладнити подальші атаки.

"З міркувань безпеки деталі нових маршрутів не розголошуються. "Укрпошта" продовжує обслуговувати Нікополь та надавати мешканцям повний спектр послуг, проте можливі тимчасові зміни в розкладі", – розповів Смілянський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський дрон атакував автівку "Укрпошти" у Нікополі у Дніпропетровській області та поранив водія.

Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

Раніше уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.