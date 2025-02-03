Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

За січень українці накопичили 414 мільйонів "Національного кешбеку"

Cергій Мельник — 3 лютого, 17:57
За січень українці накопичили 414 мільйонів Національного кешбеку

Українці накопичили 414 млн грн Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів за січень 2025 року, що на 22 млн грн менше, ніж за минулий місяць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Кешбек нараховується у розмірі 10% за купівлю товарів вітчизняного виробництва, виробничі потужності яких знаходяться на території України.

Від початку дії програми у вересні 2024 року було накопичено майже 1,3 млрд кешбеку.

Читайте також: Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Нагадаємо:

З 24 січня у відділеннях "Укрпошти" українці можуть розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва.

уряд виплати

виплати

За січень українці накопичили 414 мільйонів "Національного кешбеку"
"Тисяча Зеленського": Шмигаль сказав, скільки українців отримали виплати
Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України

Останні новини