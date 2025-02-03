За січень українці накопичили 414 мільйонів "Національного кешбеку"

Українці накопичили 414 млн грн Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів за січень 2025 року, що на 22 млн грн менше, ніж за минулий місяць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Кешбек нараховується у розмірі 10% за купівлю товарів вітчизняного виробництва, виробничі потужності яких знаходяться на території України.

Від початку дії програми у вересні 2024 року було накопичено майже 1,3 млрд кешбеку.

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Нагадаємо:

З 24 січня у відділеннях "Укрпошти" українці можуть розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва.