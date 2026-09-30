"Зимова підтримка": українці почали отримувати по 19 400 гривень

Перші виплати 19 400 грн за програмою "Зимова підтримка" вже профінансовано: кошти на загальну суму понад 27, 6 млн грн вже спрямовано для 1424 домогосподарств.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Йдеться про родини, які проживають на прифронтових територіях (0-20 км), що відносяться до першого переліку, зазначили у відомстві.

Загалом на виплату 19 400 грн передбачено більше 7,4 млрд грн. Це кошти міжнародних та національних гуманітарних організацій.

Частина фінансування надходить через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відкритий у Національному банку України. Інша частина формується міжнародними партнерами.

До підтримки програми долучилися UNICEF, Український Червоний Хрест, УВКБ ООН та інші гуманітарні організації.

Одноразову виплату 19 400 зможуть отримати родини 11 вразливих категорій. Виплата спрямовується на одне таке домогосподарство.

Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Спосіб подачі залежить від того, до якого переліку входить громада.

Території розподілені на два списки – залежно від відстані до лінії фронту та відповідного механізму фінансування. Кошти можна використовувати без обмежень – родина самостійно визначає, на які потреби їх спрямувати.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.

Заяву на отримання 19 400 гривень у межах програми "Зимова підтримка" потрібно подати особисто, надалі люди самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти.