Отриманий кешбек тепер можна витрачати на товари в “Укрпошті”

Відтепер у відділеннях "Укрпошти" українці можуть розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

На сьогодні у відділеннях компанії доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі "Національний кешбек". Серед них: продукти харчування, побутова хімія, господарські товари.

Окрім того, кошти, накопичені на картці "Національний кешбек", можна використати для оплати мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплати періодичних видань, придбання художніх марок, а також для пожертв на підтримку Збройних Сил України.

Нагадаємо:

Українці станом на середину січня 2025 року накопичили 1 млрд грн "Національного кешбеку" за купівлю вітчизняних товарів від початку дії програми у вересні минулого року.

Понад 20 асоціацій малого та середнього бізнесу звернулися до президента України й уряду з вимогою розширити програму "Національний кешбек" і включити до неї підприємців на спрощеній системі оподаткування.

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