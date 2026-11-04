Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Уряд доплачуватиме 30 тисяч на місяць фахівцям, що відновлюють інфраструктуру після обстрілів

Володимир Тунік-Фриз — 4 листопада, 21:21
Уряд доплачуватиме 30 тисяч на місяць фахівцям, що відновлюють інфраструктуру після обстрілів
Уряд організує додаткові виплати енергетикам і комунальникам
Людмила Тягнирядно у Facebook

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону.

"Дякую всім, хто в ці хвилини працює по всій країні. Ви відновлюєте мережі, повертаєте світло, воду, тепло і робите все, щоб зірвати плани ворога", – написав Корецький.

Нагадаємо:

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року становила 165,4 тис. осіб, середній рівень заробітної плати для працівників центральних органів виконавчої влади – 63,88 тис. грн.

уряд виплати

виплати

Уряд доплачуватиме 30 тисяч на місяць фахівцям, що відновлюють інфраструктуру після обстрілів
Уряд спрямував 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам
"Зимова підтримка": українці почали отримувати по 19 400 гривень

Останні новини