Уряд спрямував 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Рада спрямувала 50 млрд на виплати військовим та їхнім родинам

Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він зазначив, що це дозволить провести виплати за жовтень вчасно та в повному обсязі. Кошти перерозподілили з резерву для сектору безпеки та оборони.

"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – пише прем'єр.

Нагадаємо:

У п'ятницю Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.