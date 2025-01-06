"Національний кешбек" за грудень виявився більшим, ніж за всі попередні місяці сумарно

У грудні українці накопичили 436 млн грн "Національного кешбеку", що на 180 млн більше, ніж у листопаді, і на 50 млн більше, ніж загальна сума кешбеку за три попередні місяці.

Про це повідомляє Мінекономіки.

У міністерстві додають, що кешбек за грудень та січень виплатять наприкінці лютого 2025 року, через особливості бюджетного процесу.

На початок року активними користувачами програми "Національний кешбек" були 4,5 млн українців — вони вже активували в застосунку "Дія" карти для майбутніх виплат кешбеку.

Зазначається, що найактивнішими учасниками програми залишаються молоді українці до 45 років. Їхня частка на кінець грудня склала 57,4%. Користувачі віком від 45 до 60 років – 22,4%, 60+ – 20,2%. Серед них 62,3% – жінки, 37,7% – чоловіки.

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Нагадаємо:

Міністерство економіки підбило підсумки державних програм економічного розвитку за 2024 рік. Зокрема, програма "Національний кешбек", яка мала на меті підвищити споживчий попит, забезпечила приріст у 0,001% ВВП.