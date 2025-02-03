За январь украинцы накопили 414 миллионов "Национального кэшбэка"

Украинцы накопили 414 млн грн Национального кэшбэка за покупку отечественных товаров за январь 2025 года, что на 22 млн грн меньше, чем за прошлый месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Выплата кэшбэка за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года.

Кэшбэк начисляется в размере 10% за покупку товаров отечественного производства, производственные мощности которых находятся на территории Украины.

С начала действия программы в сентябре 2024 года было накоплено почти 1,3 млрд кэшбэков.

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Напомним:

С 24 января в отделениях "Укрпочты" украинцы могут рассчитываться карточкой "Национальный кэшбэк" не только для оплаты услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства..