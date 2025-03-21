Україна може втратити 1,6 мільярда через бездіяльність "Нафтогазу" – НАБУ і САП

НАБУ та САП отримали шанс вперше в історії України повернути з-за кордону 1,6 млрд грн. Однак, за даними антикорупційних органів, процес може зірватися через позицію в.о. керівника "Нафтогазу".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Захист державних інтересів – це спільна відповідальність усіх державних інституцій. Керівництво "Нафтогазу" зобов'язане вживати всіх необхідних заходів", – заявили в НАБУ та САП.

Антикорупційні органи закликають до відкритості та відповідального підходу, щоб уникнути втрати значних активів через бездіяльність.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз сплатила 5,8 млрд грн податків за лютий 2025 року, що на 9,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За дев’ять місяців 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток на 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 15,3 млрд грн.