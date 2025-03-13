"Нафтогаз" у лютому збільшив сплату податків майже на 10%

Група Нафтогаз сплатила 5,8 млрд грн податків за лютий 2025 року, що на 9,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 5,2 млрд грн, тоді як торік ця сума склала 4,8 млрд грн.

До місцевих бюджетів сплачено 530 млн грн (у лютому минулого року – 506 млн грн).

"Попри всі виклики війни та постійні удари по енергетичній інфраструктурі, Група Нафтогаз забезпечує енергетичну стійкість країни", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Нагадаємо:

За дев’ять місяців 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток на 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 15,3 млрд грн.