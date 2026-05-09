Насіров програв у суді 11 мільйонів "Укргазвидобуванню"

Апеляційна палата ВАКС постановила стягнути з колишнього голови ДФС Романа Насірова 11,25 млн грн матеріальної шкоди на користь АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Рішення ухвалили ще 8 травня. Суд частково задовольнив скаргу представника цивільного позивача і змінив вирок лише в частині цивільного позову.

В іншій частині апеляцію залишили без задоволення, а сам вирок — без змін.

До цього суд першої інстанції відмовив у задоволенні цивільного позову АТ "Укргазвидобування" про відшкодування до ексочільника ДФС, а цивільний позов до колишнього директора одного з департаментів ДФС залишив без розгляду.

Рішення апеляційної палати набрало законної сили з моменту проголошення, його ще можна оскаржити в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.

Нагадаємо:

Це рішення стосується епізоду "газової справи" Онищенка, у якому фігурував колишній голова ДФС Роман Насіров. За версією слідства, у 2015-2016 роках він незаконно розстрочив сплату рентних платежів і податкового боргу компаніям, пов'язаним з екснардепом Олександром Онищенком.

Його компанії працювали у спільній діяльності з "Укргазвидобуванням" і були частиною ширшої "газової справи". У ній Онищенка обвинувачували в організації схеми продажу газу "Укргазвидобування" через підконтрольні компанії за заниженими цінами з подальшим перепродажем за ринковою ціною.

У квітні 2024 року ВАКС заочно засудив Онищенка до 15 років позбавлення волі у справі про заволодіння 740 млн грн, але 20 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і призначила новий розгляд у суді першої інстанції.

Окремо ВАКС розглядав справу Насірова щодо податкових розстрочок для компаній, пов'язаних з Онищенком. 31 жовтня 2025 року суд визнав Насірова винним у зловживанні службовим становищем, а 2 травня 2026 року апеляція призначила ексголові ДФС Роману Насірову 6 років увʼязнення.