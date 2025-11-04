"УЗ-3000": Сергія Лещенка викликали в Раду для пояснень про ініціативу

Радника керівника Офісу президента та члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка викликали на 5 листопада на 10:00 в залу Верховної Ради для доповіді щодо ініціативи "УЗ -3000".

Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що Лещенка викликали за його ініціативи.

Таке рішення підтримали 150 депутатів зі 150 необхідних

"Має розповісти про цей популізм і потреби в грошах", - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" пояснила, що надаватиме безкоштовні 3 тисячі кілометрів у "низький" сезон паралельно з переходом держави до системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. "3 000 кілометрів" розгортаються паралельно зі стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень УЗ.

Лещенко захищає цю ініціативу, зазначаючи, що вона не діятиме на всі 365 днів та на всі 100+ потягів далекого сполучення. Програма діятиме тоді й там, де буде ресурс вільних місць.

"Гроші бюджету для підтримка пасажирки УЗ потрібні в будь-якому разі. Незалежно, буде програма УЗ-3000 чи не буде. Бо так в Європі. Викручувалися доки були вантажні прибутки. Зараз їх недостатньо. Бо скоро чотири роки війни.

Тому вибір невеликий. Або повний колапс УЗ, зупинка пасажирських перевезень, закриття вокзалів, утилізація вагонів на металобрухт, звільнення сотень тисяч робітників, ну і так далі.

Або компенсувати збитки пасажирських перевезень. І платники податків отримують як подяку від УЗ маленький бонус", - пояснював він.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.