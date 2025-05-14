Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про криміналізацію обходу санкцій

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 14 травня на засіданні підтримав законопроєкт про криміналізацію обходу санкцій.

Про це ЕП повідомив перший заступник голови Комітету ВР Андрій Осадчук.

У січні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону щодо встановлення відповідальності за порушення санкцій.

Мін'юст повідомляв, що запровадження кримінальної відповідальності за порушення санкцій не лише підсилить економічну та політичну ефективність санкційної політики України, а й створить стримувальний ефект, запобігаючи спробам обходу чи порушення санкцій.

Як нагадала віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина, кримінальна відповідальність за порушення та обхід санкцій існує в країнах ЄС та інших країнах-партнерах (США, Канада).

В Мін'юсті наголошують, що Україна не повинна відставати від цієї усталеної практики, а навпаки – імплементувати її в національне законодавство як напрям свого європейського курсу та гармонізації з правом ЄС.

Нагадаємо:

Держгеонадр поновив усі три спецдозволи на розроблення й видобування корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції щодо дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Держгеонадра на початку 2024 року зупинила дію трьох спецдозволів на користування надрами, виданих компаніям Вадима Єрмолаєва, при цьому, співвласником в одній з компаній ("Трендс Сістем") був третій президент України Віктор Ющенко.