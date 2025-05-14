Профильный комитет Рады поддержал законопроект о криминализации обхода санкций

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 14 мая на заседании поддержал законопроект о криминализации обхода санкций.

Об этом ЭП сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР Андрей Осадчук.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об установлении ответственности за нарушение санкций.

Минюст сообщал, что введение уголовной ответственности за нарушение санкций не только усилит экономическую и политическую эффективность санкционной политики Украины, но и создаст сдерживающий эффект, предотвращая попытки обхода или нарушения санкций.

Как напомнила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, уголовная ответственность за нарушение и обход санкций существует в странах ЕС и других странах-партнерах (США, Канада).

В Минюсте отмечают, что Украина не должна отставать от этой устоявшейся практики, а наоборот - имплементировать ее в национальное законодательство как направление своего европейского курса и гармонизации с правом ЕС.

Напомним:

Госгеонедр возобновил все три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Госгеонедра в начале 2024 года остановила действие трех спецразрешений на пользование недрами, выданных компаниям Вадима Ермолаева, при этом, совладельцем в одной из компаний ("Трендс Систем") был третий президент Украины Виктор Ющенко.