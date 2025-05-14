Родичі підсанкційного Єрмолаєва поновили дозволи на користування надрами – hromadske

Держгеонадр поновив усі три спецдозволи на розроблення й видобування корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції щодо дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Мова йде про ліцензії на розробку родовищ на Житомирщині, Дніпропетровщині та Полтавщині, раніше видані компаніям дніпровського бізнесмена ПрАТ "Коростишівський карʼєр", ТОВ "Потоки" та ТОВ "Трендс Сістем".

Зокрема, ПрАТ "Коростишівський карʼєр", що має дозвіл на видобування лабрадориту, двічі поновлювали доступ до надр. Спочатку ліцензію поновили в березні 2024 року після зміни бенефіціара в ЄДР, місце Єрмолаєва тоді тимчасово зайняла його донька Софія Кононенко.

Нотаріуска Людмила Русняк, що здійснила правочин, невдовзі повідомила Мінʼюст, що її ключами до реєстру скористались треті особи. І вже у травні 2024 року після скасування цієї зміни дозвіл знову заблокували.

У червні РНБО переглянула санкції щодо Єрмолаєва й не додала цю компанію до переліку санкційних обмежень, після чого 26 червня 2024 року Держгеонадра знову поновили дозвіл. За цим рішенням, відновили доступ і компанії "Потоки"(наразі серед співвласників є Вадим Єрмолаєв - ЕП) до геологічної розвідки підземних вод у Дніпропетровській області.

Третім спецдозволом серед компаній, які пов’язані з Єрмолаєвим, володіла фірма "Трендс Сістем" (на розроблення газового родовища на Федорівській площі в Полтавській області).

Після запровадження санкцій у грудні 2023 року спецдозвіл продали ТОВ "СТК Реал Естейт", що належить двоюрідному брату Єрмолаєва — Станіславу Віленському. Держгеонадра відмовились поновлювати ліцензію братовій компанії, тож справа дійшла до суду. На початку 2025 року Верховний суд став на бік нового власника "СТК Реал Естейт" і зобов’язав Держгеонадра поновити дозвіл. Зрештою і цю ліцензію відновили.

За даними СБУ, Вадим Єрмолаєв, що від 2018 року має громадянство Кіпру, перереєстрував свій винно-горілчаний бізнес в окупованому Криму за російськими законами й сплачував податки в бюджет РФ.

Нагадаємо:

Держгеонадра на початку 2024 року зупинила дію трьох спецдозволів на користування надрами, виданих компаніям Вадима Єрмолаєва, при цьому, співвласником в одній з компаній ("Трендс Сістем") був третій президент України Віктор Ющенко.