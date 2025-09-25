Угода зі слідством: ексчлена КРАІЛ не посадили у в'язницю за допомогу онлайн-казино

Печерський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгеном Яхнієм та Офісом генерального прокурора.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на вирок суду від 16 вересня.

Згідно з угодою він отримав покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно – з іспитовим строком на два роки.

У вироку йдеться, що Яхній сприяв роботі онлайн-казино "Укр Гейм Технолоджі", усвідомлюючи його зв'язок із російським брендом Pin-Up.

Програмне забезпечення для "Укр Гейм Технолоджі" надавала кіпрська компанія Guruflow Team, яка у 2011 році стала власницею російського ТОВ "Пін-Ап.Ру".

Після початку повномасштабного вторгнення з метою маскування російського походження бізнесу ТОВ "Пін-Ап.Ру" перейменували в ТОВ "Фонкор", а торговельну марку на території РФ замінили на IvanBet та FonBet.

СБУ неодноразово попереджала КРАІЛ про зв'язок "Укр Гейм Технолоджі" з росіянами й необхідність анулювання ліцензії, але керівництво комісії ігнорувало ці повідомлення.

Лише у 2023 році інформація від СБУ стала підставою для того, щоб інші члени КРАІЛ направили доповідну записку на ім'я голови з вимогою розглянути питання про позбавлення ліцензії ТОВ "Укр Гейм Технолоджі".

Навіть після цього голова КРАІЛ та обвинувачений намагалися завадити анулюванню ліцензії.

Зокрема, Яхній викликав у КРАІЛ швидку допомогу, щоб зірвати засідання комісії, та чинив тиск на інших працівників, щоб ті змінили свою позицію.

Обвинувачений повністю визнав свою провину у пособництві провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Колишній голова КРАІЛ Іван Рудий ще очікує на вирок у цій справі.

Нагадаємо:

У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. У квітні його очолив Геннадій Новіков. У червні "ПлейСіті" запрацювало.

У травні Кабінет міністрів звільнив чотирьох членів ліквідаційної Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.