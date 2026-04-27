Суд призупинив анулювання ліцензії казино Cosmolot

24 квітня Київський окружний адміністративний суд призупинив дію рішення щодо анулювання ліцензії компанії ТОВ "Спейсикс", що оперує під брендом Cosmolot, до остаточного вирішення спору по суті.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Таким чином, ліцензія компанії на провадження азартних ігор в інтернеті в Україні залишається чинною.

Йдеться, що в січні цього року компанія отримала нову ліцензію строком на 5 років, пройшовши всі необхідні перевірки регулятора.

Крім того, два тижні тому, як інформує Cosmolot, компанія пройшла планову перевірку, яка не виявила жодних порушень вимог законодавства щодо здійснення розрахунків та жодних інших порушень, які могли б призвести до анулювання ліцензії чи будь-яких штрафів.

"Водночас рішення суду про призупинення анулювання ліцензії досі не опубліковане державним агентством PlayCity на офіційному сайті, що суперечить принципу належного урядування", – заявляють в компанії.

Нагадаємо:

22 квітня державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity повідомило, що анулювало ліцензію ТОВ "Спейсикс", яка здійснює діяльність під брендом Cosmolot.