Кабмін призначив керівника нового агентства ПлейСіті

Геннадій Новіков очолив нове Державне агентство України ПлейСіті.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті", - написав він.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 8 квітня.

До цього Новіков працював заступником керівника апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яку нещодавно ліквідували. Влада створила агентство ПлейСіті замість КРАІЛ після посилення обмежень у гральній сфері.

Нагадаємо:

З 1 квітня набув чинності закон, який забороняє рекламу та спонсорство азартних ігор. Однак наразі діють лише окремі положення закону.

Колишній голова КРАІЛ Іван Рудий, якого підозрюють у пособництві РФ, залишиться під арештом до 26 травня.