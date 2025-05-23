Кабмін звільнив членів ліквідованого Регулятора азартних ігор

Кабінет міністрів звільнив чотирьох членів ліквідаційної Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення, яке було ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 23 травня.

Зокрема, з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей звільнено: Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку і Анну Сдобнову.

Нагадаємо:

У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. У квітні його очолив Геннадій Новіков.