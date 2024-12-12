Києву повернули землю біля Майдану: її продали за часів Черновецького

Верховний суд повернув Києву територіальній громаді Києва пів гектара землі на вулиці Архітектора Городецького, 6-а неподалік від Хрещатика.

Про це повідомила пресслужба київської прокуратури.

Як пише LIGA.net, предметом спору були три земельні ділянки:

вул. Хрещатик, 13-Б (0,06 га, кадастровий номер 8000000000:76:027:0170);

вул. Архітектора Городецького, 4-6 (0,2862 га, кадастровий номер 8000000000:76:027:0171);

вул. Архітектора Городецького, 8-А (0,1775 га, кадастровий номер 8000000000:76:027:0172).

У 2009 році Київська міська рада продала тоді ще єдину земельну ділянку площею 0,5 гектара ТОВ "Престижбудсервіс" для будівництва паркінгу. Протягом 2011-2013 років рішення Київради й угоду купівлі-продажу визнали недійсними, бо ділянка включала прибудинкову територію та споруди метрополітену.

Проте під час апеляційного розгляду справи про визнання недійсним договору купівлі-продажу ТОВ "Престижбудсервіс" перепродало ділянку компанії "Городецький пасаж". Це відбулося, у той час, коли законність першої угоди ще оскаржувалася в суді.

Через тиждень Городецький пасаж перепродав землю кіпрській компанії Сенатум Холдінгс Лімітед, яка розбила її на три ділянки й через два роки перепродала їх компанії Голденберг Ассетс Лтд (Goldenberg Assets Ltd).

Після цього із 2017 року почався тривалий судовий процес із Голденберг Ассетс під час якого Верховний суд тричі повертав справу до суду першої інстанції.

Остаточне рішення ухвалили у 2024 році.

Спочатку у квітні Господарський суд Києва задовольнив позов, у вересні апеляційний суд у вересні скасував це рішення, а у грудні Верховний суд поставив крапку в справі.

Він погодився з доводами прокурора та висновками Господарського суду міста Києва про наявність підстав для витребування на користь територіальної громади й ухвалив фінальне рішення, що не підлягає оскарженню.

Тобто, Голденберг Ассетс ЛТД, яка стала кінцевим набувачем земельних ділянок внаслідок серії перепродажів, що почалися з незаконного відчуження землі Київською міською радою, повинна повернути їх територіальній громаді.

Нагадаємо:

Міністерство оборони повернуло у власність держави земельну ділянку площею понад 5 га на березі озера в Київській області.