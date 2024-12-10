Міноборони повернуло державі ділянку під Києвом, де полювали багаті клієнти

Міністерство оборони повернуло у власність держави земельну ділянку площею понад 5 га на березі озера в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ділянкою незаконно заволоділи у 2017 році приватні особи, які мали "адміністративний вплив, фінансові ресурси та депутатські повноваження", зазначено у повідомленні.

На ділянці було збудовано центр відпочинку з вертолітним майданчиком та послугами організації полювання для заможних клієнтів. Площа майнового комплексу – 1700 кв.м.

У міністерстві зазначають, що такі випадки незаконного заволодіння державним майном непоодинокі.

Після розпаду СРСР на території України залишилося багато мисливських та рибальських господарств, власником яких відповідно до законодавства було Міноборони.

"За останні три роки Міністерству оборони вдалося повернути 14 об'єктів загальною площею понад 6500 квадратних метрів та 800 гектарів землі у різних областях України", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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