Киеву вернули землю возле Майдана: ее продали во времена Черновецкого

Верховный суд вернул Киеву территориальной общине Киева полгектара земли на улице Архитектора Городецкого, 6-а неподалеку от Крещатика.

Об этом сообщила прессслужба киевской прокуратуры.

Как пишет LIGA.net, предметом спора были три земельных участка:

ул. Крещатик, 13-Б (0,06 га, кадастровый номер 8000000000:76:027:0170);

ул. Архитектора Городецкого, 4-6 (0,2862 га, кадастровый номер 8000000000:76:027:0171);

ул. Архитектора Городецкого, 8-А (0,1775 га, кадастровый номер 8000000000:76:027:0172).

В 2009 году Киевский городской совет продал тогда еще единственный земельный участок площадью 0,5 гектара ООО "Престижбудсервис" для строительства паркинга. В течение 2011-2013 годов решение Киевсовета и соглашение купли-продажи признали недействительными, потому что участок включал придомовую территорию и сооружения метрополитена.

Однако во время апелляционного рассмотрения дела о признании недействительным договора купли-продажи ООО "Престижбудсервис" перепродало участок компании "Городецкий пассаж". Это произошло, в то время, когда законность первой сделки еще оспаривалась в суде.

Спустя неделю Городецкий пассаж перепродал землю кипрской компании Сенатум Холдингс Лимитед, которая разбила ее на три участка и через два года перепродала их компании Голденберг Ассетс Лтд (Goldenberg Assets Ltd).

После этого с 2017 года начался длительный судебный процесс с Голденберг Ассетс в ходе которого Верховный суд трижды возвращал дело в суд первой инстанции.

<Окончательное решение было принято в 2024 году.

Изначально в апреле Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск, в сентябре апелляционный суд в сентябре отменил это решение, а в декабре Верховный суд поставил точку в деле.

Он согласился с доводами прокурора и выводами Хозяйственного суда города Киева о наличии оснований для истребования в пользу территориальной общины и принял финальное решение, не подлежащее обжалованию.

То есть, Голденберг Ассетс ЛТД, которая стала конечным приобретателем земельных участков вследствие серии перепродаж, начавшихся с незаконного отчуждения земли Киевским городским советом, должна вернуть их территориальной общине.

Напомним:

Министерство обороны возвратило в собственность государства земельный участок площадью более 5 га на берегу озера в Киевской области.