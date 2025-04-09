Китай готує план стимулювання економіки через ескалацію торговельної війни з США

Китайське керівництво готується до наради, на якій обговорить шляхи стимулювання економіки та стабілізації ринків.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що її скликають на тлі ескалації тарифної війни з США, що розпочалась після запровадження додаткових мит президентом Дональдом Трампом. Запроваджені 104% мита на Китай набрати чинності.

За словами джерел, до зустрічі долучаться представники Держради, центробанку, міністерства фінансів, банківського регулятора та комісії з цінних паперів. Йтиметься, зокрема, про посилення внутрішнього споживання та підтримку ринків капіталу.

"Пекін повністю здатний хеджувати несприятливі зовнішні впливи", – заявив прем'єр-міністр Лі Цян. Він додав, що нинішня політика враховує всі можливі ризики.

У середу китайські акції дещо відновилися після падіння. З 2 квітня індекс CSI300 втратив понад 5%, а Hang Seng – 13%.

Нагадаємо:

У вівторок міністерство торгівлі Китаю заявило, що вживатиме подальших заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари.

Китай відповів Трампу, запровадивши 84% мито на американські товари.