Китай цензурує контент, пов'язаний з тарифами, у соціальних мережах

Китай почав цензурувати деякий контент пов'язаний з тарифами у соціальних мережах після того, як набули чинності тотальні мита США на китайські товари.

Про це повідомляє Reuters.

В той час як пости з критикою США були у топі соцмереж, хештеги та пошукові запити "тарифи" або "104" були переважно заблоковані на платформі соціальних мереж Weibo, а сторінки показували повідомлення про помилку.

Інші хештеги, зокрема, «у США дефіцит яєць», були одними з найпопулярніших на Weibo. Державний мовник CCTV запустив хештег "#UShastradewarandaneggshortage".

Китай контролює інтернет за допомогою системи, відомої як "Великий брандмауер", і пости в соціальних мережах регулярно піддаються цензурі, якщо вважаються такими, що завдають шкоди національним інтересам.

Іноземні соціальні мережі, такі як Instagram та X, заблоковані, і ця система створила закритий ринок для вітчизняних альтернатив.

Нагадаємо:

Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня.